Unfallflucht in der Wörthstraße

Am Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr,stieß in der Wörthstraße in Kitzingen ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Golf. Laut Pressemitteilung wurde der VW an der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.