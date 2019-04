Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht in der Kaiserstraße

Am Dienstag zwischen 10.55 und 11.45 Uhr ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kaiserstraße in Kitzingen mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Jaguar gestoßen, berichtet die Polizei. Der Jaguar wurde an der rechten hinteren Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von etwa 750 Euro.