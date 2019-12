Volkach vor 50 Minuten

Unfallflucht in Volkach

Bereits am Donnerstag, 19. Dezember, hatte ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug in der Professor-Jäcklein-Straße in Volkach gegen 16.45 Uhr auf einem der Parkplätze vor einer dort ansässigen Metzgerei geparkt. Beim Ausparken war ein Rangiermanöver notwendig und zuhause bemerkte der Mann später eine Eindellung an seinem vorderen Kennzeichenschild. Möglicherweise, so die Polizei, rührt diese Beschädigung von einem Anstoß mit dem davor geparkten, bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich einem kleineren Wagen, her.