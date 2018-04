In Mainbernheim, Kitzinger Straße, war in der Zeit von Donnerstag, 19. April, 18.30 Uhr bis Freitag, 20. April, 6.30 Uhr ein weißer Golf in einer Parkbucht Höhe Friedhof geparkt. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, stellt er fest, dass es im Bereich der Frontstoßstange links beschädigt war (1500 Euro).