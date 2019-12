Kitzingen vor 26 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen

Aus dem Staub gemacht: Am Freitag zwischen 17.30 und 19 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein geparkter blauer Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa 4000 Euro Wer kann Angaben hinsichtlich des Verursachers machen? Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.