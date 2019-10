Dettelbach vor 39 Minuten

Unfallflucht in Dettelbach

In der Zeit vom 23. September, 17.30 Uhr und 1. Oktober, 11 Uhr, ereignete sich in der Spitalgasse in Dettelbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten VW-Passat. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.