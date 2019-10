Abtswind vor 1 Stunde

Unfallflucht in Abtswind

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen dem 3. Oktober, 12.30 Uhr, und dem 4. Oktober, 19.15 Uhr, den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen Polo im Vorbeifahren beschädigte. Der geparkte Wagen befand sich laut Polizeibericht in der Hauptstraße 24 in Abtswind. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich bei der Polizei oder dem Geschädigten zu melden. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.