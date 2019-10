Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ereignete sich am Montag um 13 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stieß mit ihrem weißen VW-Bus, Typ T 5, beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Peugeot. Dieser wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des T 5 und eine Beschreibung der Frau sind nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.