Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz in Kitzingen

In der Keltenstraße in Kitzingen hat sich auf dem Großparkplatz der Klinik Kitzinger Land am Dienstag zwischen 5.45 und 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten Ford. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 400 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können.