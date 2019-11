Unfallflucht: Über 1500 Euro Schaden an Peugeot

Auf einem Parkplatz am Königsplatz in Kitzingen hat ein unbekanntes Fahrzeug am Donnerstag zwischen 19.30 und 22.45 Uhr vermutlich beim Rangieren einen grauen Peugeot angefahren und am Radkasten über dem rechten Vorderrad erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Der flüchtige Unfallverursacher war vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Den Schaden beziffert die Polizei auf über 1500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.