Marktbreit vor 1 Stunde

Unfallflucht: Ford streift Toyota im Begegnungsverkehr

Wie die Polizei berichtet, ist eine 27-Jährige mit ihrem roten Toyota am Freitag um 15 Uhr in der Bachgasse in Marktbreit stadteinwärts gefahren. Kurz vor der Einmündung in die Marktstraße/Mainstraße kam ihr ein weißer Ford entgegen und streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Toyotas.