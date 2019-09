Dettelbach vor 42 Minuten

Unfallflucht: Fahrzeug hinterlässt rund 1000 Euro Schaden

Wohl beim Vorbeifahren, so vermutet die Polizei, ist ein Fahrzeug in Dettelbach in der Langen Länge am Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Autos hängengeblieben. Der entstandene Schaden schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.