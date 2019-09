Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht: Fahrzeug fährt Ampelmast an und verschwindet

Wie die Polizei berichtet, wurde erst am Freitag festgestellt, dass ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Mittwoch und Freitag in Kitzingen an der Kreuzung Kaltensondheimer Straße/Schützenstraße einen dort stehenden Ampelmasten angefahren und verbogen hat. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete nach dem Anstoß, ohne sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern.