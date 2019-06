Dettelbach vor 16 Minuten

Unfallflucht: Autofahrerin fährt gegen Hauswand

Beim Ausparken ist eine 54-jährige Frau am Donnerstag gegen 17.15 Uhr rückwärts gegen eine Hauswand in der Bohnmühlgasse in Dettelbach gefahren und hat am Haus einen Schaden von circa 1000 Euro verursacht. Laut Polizei stieg die Autofahrerin aus, besah sich den Schaden und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Anstoß gesehen und das Kennzeichen der Polizei mitgeteilt, die die 54-jährige ermittelte. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.