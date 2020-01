Unfallflucht: Auto kracht gegen Mauer

Einen lauten Schlag vernahm am Freitagabend gegen 20.40 Uhr ein Anwohner in Schnepfenbach. Er sah darauf hin zum Fenster hinaus, wo er einen Wagen bemerkte, der sehr nahe an der Grundstücksmauer stand. Diese war erkennbar nach innen verschoben. Der Fahrer war bereits ausgestiegen und sah sich die Mauer an, ehe er einstieg und in Richtung Dettelbach davon fuhr. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen Kleinwagen. Der Geschädigte konnte einen Teil des Kennzeichens ablesen, was der Polizei einen guten Ermittlungsansatz bietet. Am Heck des geflüchteten Fahrzeuges müsste ein Schaden feststellbar sein. Der Verursacher wird gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen zu melden, Tel.: (09321) 1410. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.