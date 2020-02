Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht: Außenspiegel beschädigt

In der Zeit vom 21. Februar, 13.30 Uhr, bis 27. Februar, 15 Uhr, ereignete sich in der Bismarckstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Ford. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.