Unfallflucht: 76-Jähriger kümmert sich nicht um Schaden

Wie die Polizei am Wochenende berichtete, ist ein 76-Jähriger bereits am Mittwoch, 23. Oktober, gegen 16 Uhr mit seinem Toyota auf dem Aldi-Parkplatz in Volkach, Im Seelein, an der geöffneten Fahrertür eines Peugeots hängen geblieben. Dabei entstand an der Autotür ein Schaden von circa 1150 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, parkte und ging zum Einkaufen, ohne sich mit der 23-jährigen Peugeot-Fahrerin in Verbindung zu setzen. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.