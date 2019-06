Im April ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Kitzingen insgesamt 225 Verkehrsunfälle. Bei 19 Verkehrsunfällen mit Personenschaden wurden 27 Personen verletzt, davon vier schwer und 23 Personen leicht. Zwei Unfälle waren auf Alkohol- und einer auf Drogeneinfluss zurückzuführen.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 118 000 Euro. Bei neun geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfällen wurden zehn Personen verletzt. 143 Verkehrsunfälle wurden als Kleinunfälle aufgenommen. 49 Mal wurden Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Tipp der Polizei

Wie in jedem Monat hat die Polizei einen Tipp der Polizei parat, diesmal geht es um den "Holländer-Griff". Jeder Autofahrer kennt diese Situation: Man parkt schnell rechts am Fahrbahnrand und öffnet die Fahrertür. Im letzten Moment fällt dann ein Radfahrer auf, der noch ganz knapp an der geöffneten Fahrertür vorbeifährt. Und genau um eine derartige Situation zu vermeiden, gibt es den sogenannten "Holländer Griff": Normalerweise wird die Fahrertür mit dem linken Arm geöffnet, was oft dazu (ver)führt, nicht nach hinten zu blicken, und somit wird ein von hinten sich nähernder Radfahrer übersehen.

Genau hier genau setzt der Holländer Griff an: Man öffnet die Tür nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Das ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber hierdurch kann man besser nach links blicken, da der Oberkörper schon in der richtigen Richtung positioniert ist. Übrigens heißt der Holländer Griff so, da ein solches Verhalten in Holland schon seit Jahren zur Fahrschulausbildung gehört.