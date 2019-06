Mainstockheim vor 43 Minuten

Unfall unter Alkohol

Am Sonntagfrüh ereignete sich am Hausberg in Mainstockheim ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne. Anschließend flüchtete der Mann. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Mann und sein Fahrzeug antreffen. Ein Alkoholtest ergab 0,68 Promille. Eine Blutentnahme und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels war die Folge. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.