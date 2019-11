Kitzingen vor 32 Minuten

Unfall ohne eindeutigen Ablauf

Am Mittwochnachmittag parkte ein 26-Jähriger sein Auto in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen. Gleichzeitig fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Auto hinter dem einparkenden Wagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es laut Polizeibericht zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Da die beiden Unfallbeteiligten vor Ort gegenüber den Ordnungshütern widersprüchliche Angaben machten, konnte der genaue Unfallhergang laut Polizei nicht geklärt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.