Unfall nach ausgedehnter Probefahrt

Am Ostersonntag gegen 17.30 Uhr kam ein Zweiradfahrer in der Flugplatzstraße zum Sturz. Da er über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt, doch noch ehe dieser eintraf, setzte der Verunfallte, der einen Fahrradhelm trug, seinen Weg auf dem Zweirad fort. Da kein Fahrzeugkennzeichen sichtbar war, verlief eine Fahndung der Polizei zunächst ergebnislos.

Verunglückter ruft erneut den Rettungsdienst

Eine gute Stunde später - gegen 18.50 Uhr - wurde der Rettungsdienst erneut verständigt; diesmal von dem vorher Verunglückten selbst, der sich mittlerweile zu Hause befand und weiterhin über Schmerzen klagte.

Ein Sanitätswagen begab sich zu der genannten Adresse, nun allerdings gleich in Begleitung einer Polizeistreife, die sofort eine Fahruntauglichkeit bei dem 47-Jährigen feststellte, der erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen seiner medizinischen Untersuchung und Versorgung im Krankenhaus Kitzinger Land wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Verletzte führte laut Polizeiinformationen noch immer Rauschgift in Form von Amphetamin mit sich, was bei einer körperlichen Durchsuchung festgestellt wurde.

47-Jähriger hatte Probefahrt gemacht

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann das Kleinkraftrad, für welches er keine Fahrerlaubnis besaß und welches nicht versichert war, in Kaufabsicht Probe gefahren war. Nach dem Sturz und der drohenden Entdeckung eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis, kehrte er zunächst nicht mehr zu dem Verkäufer zurück, sondern begab sich nach Hause, wo er das nun beschädigte Kleinkraftrad abstellte. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe an dem Fahrzeug auf rund 100 Euro.

Insgesamt sieht der Gestürzte einem umfangreichen Verfahren entgegen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs- und Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch gegen den Verkäufer des Kleinkraftrades wird ein Verfahren eröffnet, der das nicht versicherte Fahrzeug dem führerscheinlosen Mann für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt hatte.