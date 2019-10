Rüdenhausen vor 25 Minuten

Unfall mit vier Autos

Am Sonntagabend übersah ein 45-Jähriger mit seinem Audi in der Wiesenstraße in Rüdenhausen beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt einen Fiat und stieß laut Polizeibericht mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde dieser gegen ein geparktes Auto gestoßen, das wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 8500 Euro.