Unfall mit verletzter Person

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2450 zwischen Dettelbach und dem Mainfrankenpark ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Eine 44-jährige Autofahrerin bog aus einem landwirtschaftlichen Weg nach links in die Staatsstraße ein. Dabei übersah die Frau die Vorfahrt eines Peugeots. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 48-jährige Insasse des Peugeot leicht verletzt. Der Mann kam zur Behandlung in das Kitzinger Land-Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6100 Euro.