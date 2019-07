Rödelsee vor 1 Stunde

Unfall mit Verletztem

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße im Rödelseer Kreisel ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 27-jähriger Motorradfahrer fuhr im Kreisel, als plötzlich von rechts aus Richtung Fröhstockheim kommend, eine unbekannte Autofahrerin ungebremst in den Kreisel einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links aus und stürzte auf die Fahrbahn. Die Verursacherin flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Iphofen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren Mercedes, E-Klasse, Kombi, Farbe silber, gepflegte Karosserie. Die Fahrerin des Mercedes ist etwa 70 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren, heißt es im Polizeibericht.