Schwarzach vor 35 Minuten

Unfall mit Reisebus

Am Sonntagfrüh war in Schwarzach ein 65-Jähriger mit seinem Reisebus auf dem Zufahrtsweg zur Schiffsanlagestelle in Richtung zur Staatsstraße unterwegs. Beim Einbiegen nach rechts übersah dann der Busfahrer laut Polizeibericht einen in Richtung Volkach fahrenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro.