Wiesenbronn vor 1 Stunde

Unfall mit Personenschaden

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Mittwochabend in Wiesenbronn, als eine 42-Jährige mit ihrem Pkw von der Koboldstraße nach links in die Hauptstraße abbog. Sie übersah den Radler, nahm ihm die Vorfahrt und stieß dabei mit ihm zusammen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 6500 Euro.