Kitzingen vor 34 Minuten

Unfall mit Personenschaden

In der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen krachte es am Montagabend. Eine 28-Jährige stieß laut Polizei mit ihrem Pkw beim Wiedereinscheren auf ihre Richtungsfahrbahn mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Beide Fahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.