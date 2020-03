Unfall mit Fahrschulauto: Fahrlehrer verletzt sich

Ein Fahrlehrer hat sich am Freitag verletzt, als sein Fahrschüler auf der B 22 bei Schwarzach in einen Unfall verwickelt wurde.

Laut Polizei fuhr der 20-jährige Fahrschüler gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrlehrer in einem BMW von der Einmündung der Staatsstraße 2450 kommend in Richtung Staatsstraße 2271 und hielt an einer Haltelinie an. Hinter ihm kam ein 64-jähriger Peugeot-Fahrer zum Stehen. Als der 20-Jährige sich in den Fließverkehr einfädelte und nach einem kurzen Stück abrupt anhielt, erkannte dies der Nachfolger nicht rechtzeitig und fuhr auf, heißt es im Polizeibericht.

Der 70-jährige Fahrlehrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden am Peugeot beträgt laut Polizei circa 1500 Euro, der am BMW circa 5000 Euro.