Iphofen vor 6 Stunden

Unfall mit Fahrerflucht

Auf dem Hauptparkplatz der Firma Knauf in Iphofen wurde am Dienstag in der Zeitraum zwischen 8.45 und 17.10 Uhr ein Audi an der linken Seite von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Schaden: 4000 Euro.