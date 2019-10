Albertshofen vor 15 Stunden

Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagnachmittag fuhr eine 34-jährige Verkehrsteilnehmerin die Birkachstraße in Albertshofen entlang. An der Kreuzung zum Ulmenweg missachtete die VW-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Opel und stieß laut Polizeibericht mit diesem zusammen. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.