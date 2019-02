Unfall im Einmündungsbereich

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 87-jährige Ford-Fahrerin auf der Marktbreiter Straße in Kitzingen in Richtung Mainbernheimer Straße. Beim Abbiegen nach rechts missachtete die Dame den Vorrang eines von links kommenden Pkw. Dieser war zum selben Zeitpunkt stadtauswärts gefahren. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro, so die Polizei.