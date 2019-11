Kitzingen vor 28 Minuten

Unfall durch Sekundenschlaf

Am Dienstagabend fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Lkw auf der Staatsstraße 2271 zwischen dem Kaufland und Kitzingen. In einer Linkskurve fiel der Mann laut Polizeibericht plötzlich in einen Sekundenschlaf und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Der Lkw streifte mit dem linken Außenspiegel an der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Sattelzuges entlang. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.