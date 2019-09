Schwarzach vor 30 Minuten

Unfall beim Einparken

Am Dienstagmorgen wollte eine 65-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Schweinfurter Straße in Schwarzach auf dem Bushaltestellenplatz einparken. Dabei stieß sie mit ihrem Mazda gegen einen geparkten VW Golf, wie die Polizei mitteilt. Da dessen Besitzer nicht angetroffen werden konnte, wurde an dem Wagen ein Hinweiszettel angebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.