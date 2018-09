Kitzingen vor 3 Stunden

Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen stieß am Dienstagnachmittag ein 31-jähriger Autofahrer beim rückwärtigen Ausparken gegen den geparkten Pkw einer 35-jährigen Frau. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.