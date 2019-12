Unfall auf dem Feldweg

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg, der parallel zur B 8 verläuft, kam es am Freitagvormittag. Hierbei fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer auf einem schneebedeckten Feldweg in Richtung Biebelried. Gerade als er an einem abgestellten Fahrzeug vorbeifuhr, trat der 55-jährige Fahrer dieses Wagens hinter seinem Fahrzeug hervor. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den älteren Mann.

Dieser musste mit dem Rettungsdienst in eine Würzburger Klinik gebracht werden, konnte sie jedoch am Abend wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.