Unfall auf Baustelle

Am Donnerstagfrüh ereignete sich am Erlachhof in Volkach an der Baustelle ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Beim Rangieren mit seinem Lastwagen übersah ein 51-jähriger Mann eine angrenzende Buchenhecke. Der Lkw stieß leicht dagegen. An der Hecke entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.