Unfall auf A3 bei Würzburg: Vollsperrung Richtung Frankfurt

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der A 3 bei Biebelried ereignet. Nachdem mehrere Lastwagen, ein Autotransporter und ein Auto kollidiert waren, musste die mit Trümmern übersäte Fahrbahn in Richtung Frankfurt für einige Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Autobahn Richtung Frankfurt komplett gesperrt

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 15.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Rottendorf aus bislang unbekannter Ursache mehrere Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. In den Unfall waren neben einem mit Autotransporter und einem Lkw auch insgesamt drei Sattelzüge und ein Pkw verwickelt, so die Polizei. Der Fahrer des Autotransporters hatte nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur zunächst ein auf der linken Spur fahrendes Auto mit seinem Fahrzeug gestreift, sodass dieses in die Mittelleitplanke schleuderte. Der Transporter mit Anhänger prallte anschließend noch gegen weitere Fahrzeuge und stürzte letztendlich samt der beladenen Autos auf die Seite.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Da die beschädigten Fahrzeuge und das zugehörige Trümmerfeld sich über alle drei Fahrspuren erstrecken, gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen schwierig und umfangreich. Derzeit muss laut Polizeiangaben davon ausgegangen werden, dass die Sperrung noch etwa fünf bis sechs Stunden anhalten wird (Stand: 18 Uhr).

Polizei schätzt Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Rettungsdienst war vor Ort und auch die örtlichen Feuerwehren unterstützen die Arbeit der Polizei tatkräftig. Zur Höhe des Schadens kann zur Stunde noch keine detaillierte Aussage getroffen werden. Die Polizei schätzt, dass dieser sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen wird.

Mit der Unfallaufnahme ist die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried betraut. Auch die Würzburger Polizei war im Einsatz, um unter anderem am Greinbergknoten sowie an weiteren verkehrsträchtigen Punkten im Würzburger Stadtgebiet verkehrslenkend einzugreifen. Trotz sofort eingeleiteter Ab- und Umleitungsmaßnahmen bildete sich ein langer Rückstau auf der Autobahn. Auch die Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet forderten am Montagabend die Geduld der Autofahrer, berichtet die Polizei.