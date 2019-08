Unfall auf A 3: Vollsperrung Richtung Nürnberg

Heute morgen gegen 05:30 Uhr stürzte ein mit Farbe beladener Lkw im Baustellenbereich auf der BAB 3, kurz nach der Anschlussstelle Geiselwind, um. Der Fahrer wurde laut Polizei mit leichteren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Die Fahrbahn der Autobahn in Richtung Nürnberg musste voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Ein Unternehmen zur Bergung des verunglückten Fahrzeugs ist unterwegs. Ausgelaufene Farbe und Betriebsstoffe bedecken die Fahrbahn. Es ist mit einer Aufrechterhaltung der Vollsperrung bis in die Nachmittagsstunden zu rechnen, so die Polizei. Das Technische Hilfswerk unterstützt Feuerwehr und Polizei bei den Bergungsmaßnahmen. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.