Unfall an der Auffahrt zur B 286: Transporter rammt Kleinwagen

Ein 65-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag mit einem Ford Transit auf der Kreisstraße von Abtswind Richtung Rüdenhausen gefahren und wollte auf die B 286 in Richtung Schweinfurt abbiegen. Dabei hat er laut Polizei offensichtlich einen Renault Twingo übersehen, der auf der B 286 von Castell kommend in Richtung Schweinfurt unterwegs war.

Beim Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben am Kleintransporter ein Schaden von circa 4000 Euro. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 2500 Euro.