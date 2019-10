Marktbreit vor 15 Stunden

Unfälle mit Wildschweinen

Um 8 Uhr ereigneten sich am Montagmorgen im Bereich der Ochsenfurter Straße in Marktbreit kurz vor dem Kreisverkehr drei Verkehrsunfälle mit Wildschweinen. Die Tiere überlebten laut Polizeibericht nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 3000 Euro.