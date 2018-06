Unfälle, Diebstahl und Kirche beschädigt

Aus Unachtsamkeit Schaden verursacht

Ein 79-jähriger Autofahrer überash in Kitzingen eine Warnbarke, die zur Parkplatzbegrenzung dient, und fuhr diese um. Am VW des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro, zudem wurde auch die Warnbarke beschädigt.

Beim Ausparken Unfall verursacht

Im Kitzinger Stadtgebiet verursachte am Freitagmittag eine 24-Jährige mit ihrem Auto einen Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Frau stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen ebenfalls geparkten BMW. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Am Freitagnachmittag befuhr eine Frau eine schmale Straße in der Kitzinger Innenstadt. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu machen, fuhr die Frau dicht an den am Fahrbahnrand geparkten Pkws vorbei. Sie streifte hierbei eines der geparkten Fahrzeuge und verursachte einen Schaden von 2000 Euro.

Beim Spurwechsel Unfall verursacht

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kitzinger Südbrücke ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah beim Spurwechsel ein anderes Fahrzeug, das versetzt hinter ihm fuhr. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Auf frischer Tat ertappt

In einem Kitzinger Supermarkt konnte am Freitagnachmittag ein Ladendieb von einem Mitarbeiter des Marktes gestellt werden. Der 46-jährige Mann wurde dabei beobachtet wie er ein Fahrradrücklicht und eine Zigarettenpackung in seine Jackentasche steckte und den Laden verlassen wollte.

Sachbeschädigung in der Kirche

Im Zeitraum von Sonntag, 17. Juni, bis Mittwoch, 20. Juni, wurde in der evangelischen Kirche in Hüttenheim ein Schaden von 200 Euro verursacht. Unbekannte Täter beschädigten die Altarbibel und warfen Liedblätter auf den Boden. Zudem beschmierten sie die und den steinernen Türrahmen.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.