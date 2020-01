Volkach vor 29 Minuten

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Montag um 12.30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2271 zwischen Gaibach und Kolitzheim eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw in dem Gefälle nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß dieser laut Polizeibericht gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden BMWs wobei ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Kolitzheim unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen roten Mercedes, älteres Modell.