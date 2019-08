Und wieder ein verkratztes Auto in Kitzingen

Ein Unbekannter hat einen am Königsplatz in Kitzingen geparkten BMW X1, schwarz, in der Nacht von Freitagabend bis Samstag um 8 Uhr verkratzt. Getroffen hat es die Beifahrerseite. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410, zu melden.