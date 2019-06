Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekanntes Fahrzeug hinterlässt 3000 Euro Schaden

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht auf Sonntag in der Alemannenstraße in Kitzingen einen grünen Ford Fiesta angefahren und auf der linken Seite erheblich beschädigt. Das Auto stand am Ende der Alemannenstraße neben der Zufahrt zum Frankenweg. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3000 Euro.