Unbekanntes Fahrzeug beschädigt parkenden Daimler

Am Mittwoch gegen 19 Uhr hat ein 63-Jähriger seinen silberfarbenen Daimler in der Luitpoldstraße in Prichsenstadt in der Nähe des Stadttores Richtung Laub geparkt. Als er eine halbe Stunde später wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass dieses links hinten angefahren und beschädigt worden war. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher war weitergefahren, ohne sich zu melden.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.