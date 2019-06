Marktbreit vor 1 Stunde

Unbekannter zerschlägt Toiletten-Spiegel

Einen Schaden von rund 150 Euro hat ein Unbekannter laut Polizei in der öffentlichen WC-Anlage in der Bachgasse in Marktbreit verursacht. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend zerschlug der Täter den Spiegel im Herren WC.