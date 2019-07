Kitzingen vor 23 Minuten

Unbekannter zerkratzt Auto

In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Täter einen Opel, der in Kitzingen in der Alten Poststraße geparkt war, mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro.