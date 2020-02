Stadelschwarzach vor 59 Minuten

Unbekannter zerkratzt Auto in Stadelschwarzach

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr ereignete sich in Stadelschwarzach in der Sportplatzstraße eine Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Audis, so die Polizei. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizeibericht vermutlich um einen männlichen Autoankäufer, der sich im Tatzeitraum für den Audi des Geschädigten interessiert hatte.