Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannter wirft Stein durch Glastüre

Mitten in der Nacht, zwischen 2 und 3 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag einen Stein durch die geschlossene Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Kitzingen. Dadurch wurde die Glasscheibe beschädigt, es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, schreibt die Polizei.