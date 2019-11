Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannter versprüht Feuerlöscher in der Tiefgarage

Ausgerechnet in der Tiefgarage unter der Feuerwehr in der Kitzinger Landwehrstraße versprühte am Sonntag gegen 14.45 Uhr ein bisher unbekannter junger Mann einen Feuerlöscher. Der Schaden beträgt rund 550 Euro. Danach flüchtete der Mann, bekleidet war er mit einer Tarnhose, teilt die Polizei mit.